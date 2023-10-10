عقب التهديد بتصفية الأسرى.. صحيفة: القصف المتبادل بين غزة وإسرائيل متوقف منذ ساعتين

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الساعتين الأخيرتين شهدتا توقفًا تامًا للقصف الإسرائيلي على غزة.

يأتي ذلك في أعقاب التهديدات التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتصفية أسرى إسرائيل لديها إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه بالمقابل شهدت الأجواء الإسرائيلية توقفا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة، وهي فترة راحة نادرة بعد ما يقرب من ثلاثة أيام من إطلاق الصواريخ بشكل شبه مستمر.

ويأتي هذا الهدوء بعد أن قال مسؤول في حماس إن الحركة منفتحة على المحادثات حول وقف إطلاق النار، بعد أن “حققت أهدافها”.