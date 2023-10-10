استهداف واسع لليهود في فرنسا عقب ضرب غزة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 10 أشخاص على خلفية أعمال معادية للسامية تم الإبلاغ عنها منذ بدء القتال الأخير بين إسرائيل ومسلحي حماس.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد قال وزير الداخلية يوم الاثنين إن الحوادث العشرين المبلغ عنها شملت تهديدات للمعابد اليهودية أو الأشخاص الذين يترددون على المتاجر اليهودية.

فيما فتح الادعاء أيضًا 44 تحقيقًا في خطاب الكراهية المعادي للسامية عبر الإنترنت أو المنشورات التي تمجد الإرهاب فيما يتعلق بالعنف، وفقًا لمكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين.

وبينما تشهد فرنسا أعمالا متفرقة تستهدف اليهود أو المسلمين، قال دارمانين إن عدد الحوادث المعادية للسامية منذ يوم السبت كان "مثيرا"، حيث يوجد في فرنسا أكبر عدد من السكان اليهود في العالم بعد إسرائيل والولايات المتحدة.