عاصفة شمسية.. أشجار عمرها 14 ألف عام تكشف مفاجأة كونية صادمة

اكتشف فريق دولي من العلماء، ارتفاعًا كبيرًا في مستويات الكربون المشع بدأ قبل 14300 عام من خلال تحليل الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية.

وقاس الباحثون من جامعات عالمية عدة، منها جامعتا إيكس مرسيليا الفرنسية وليدز البريطانية بقياس مستويات الكربون المشع في الأشجار القديمة المحفوظة داخل ضفاف نهر دروزيت المتآكلة، بالقرب من جاب، في جبال الألب الفرنسية الجنوبية، وأكدوا أن الارتفاع كان ناجمًا عن عاصفة شمسية ضخمة، من شأنها أن تقذف كميات هائلة من الجزيئات النشطة إلى الغلاف الجوي للأرض.



فيما قال إدوارد بارد، أستاذ المناخ وتطور المحيطات في كوليج دو فرانس والمشارك بالدراسة: "يتم إنتاج الكربون المشع باستمرار في الغلاف الجوي العلوي من خلال سلسلة من التفاعلات التي بدأتها الأشعة الكونية".

وأوضح: "وجدت أن الأحداث الشمسية المتطرفة، بما في ذلك التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية يمكن أن تخلق أيضًا رشقات نارية قصيرة المدى من الجسيمات النشطة التي يتم الحفاظ عليها، كارتفاعات هائلة في إنتاج الكربون المشع التي تحدث على مدار عام واحد فقط".



ويرى الباحثون أن حدوث عواصف شمسية ضخمة مماثلة اليوم يمكن أن يكون كارثيًا على المجتمع التكنولوجي الحديث، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تدمير الاتصالات وأنظمة الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء، ويكلف مليارات الدولارات.

ويشددون على أهمية فهم المخاطر المستقبلية لمثل هذه الأحداث، للتمكين من الاستعداد وبناء المرونة في أنظمة الاتصالات والطاقة وحمايتها من الأضرار المحتملة.