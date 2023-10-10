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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.. بداية جديدة لعلاقاتك

برج العقرب
برج العقرب

 

 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الغموض، والوصول إلى أهدافه  والنظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية


برج العقرب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023


توقعات برج العقرب

تثار أمامك اليوم بعض المحادثات والأفكار المستنيرة من قبل الشريك، وربما من الشريك العاطفي، أو من شريكك في العمل. أمامك أساليب جديدة للعمل من خلالها، وربما تتضمن هذه الأساليب وسائل تكنولوجية جديدة حتى تسرع وتيرة العمل وتزيد دخلك. عليك أن تضع فى اعتبارك أن ليس كل ما تسمعه يعد حقيقيا.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا

فرصة عمل نادرة سوف تطرق بابك اليوم. قد تبدو الفكرة محفوفة بالمخاطر وجديدة إلى حد ما بالنسبة لك، ولكن إذا تصرفت وفقًا لها، فيمكنك إعطاء منعطفًا جديدًا لحياتك المهنية. الوقت مناسب لتحمل المخاطر والسعي وراء ما تريد حقًا أن تفعله بحياتك بدلاً من الالتزام بالمسار الآمن والضيق.

 

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برج العقرب حظك اليوم عاطفيا


قد يكون لديك وصول دائم إلى قلب شخص ما. سيكون لعلاقتك الجديدة بداية جديدة ,سوف تكون حرًا وستبحث عن العناصر الحقيقية للحب والرحمة بشكل واقعي.

حظك اليوم البرج العقرب صحيا

حاول الاسترخاء وتجنب الانفعالات وحاول تحويل انتباهك إلى الأنشطة الإبداعية التي تحفز عقلك وتعزز ثقتك بنفسك.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

اليوم هو يوم مناسب بالنسبة لك. شخصيتك المرحة تجذب الآخرين. كل ما تضع يديك فيه اليوم من المرجح أن يكون ناجحًا. أنت تحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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