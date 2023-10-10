أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس معركة الدفرسوار

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجيش المصري درس احتمالات العدو المستقبلية بشكل جيد، من خلال قياس حجمه، والسيناريوهات المتوقعة أثناء العبور، وطرق تحركاته بالتفصيل، ودراسة أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث، وكان يوجد احتمال لعبور العدو إلى منطقة تسمى "ميناء أبو سلطان"، قبل مدخل القناة من الدفرسوار.

وأضاف "درويش"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد مجموعة من الأخطاء، أولها عدم اكتشافنا أن العدو عند إعداده لنقاط خط بارليف في منطقة الدفرسوار، قام بإعداد المسرح المنتظر في عملية الدفرسوار.

وأوضح: "العدو قام في ذلك الوقت بإنشاء كوبري من كتل أسمنتية؛ من أجل سد القناة بشكل تام، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الاستراتيجية، مثل اتساع الفاصل بين الجيشين، وعدم وجود قوات كافية في الغرب للمواجهة، والتقليل من حجم العدو الذي عبر من الشرق إلى الغرب".