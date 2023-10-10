اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال سلاح المشاة خلال حرب أكتوبر، إنه كان يَدرس في كلية القادة والأركان الأمريكية عاميس 1987، و1988، مشيرًا إلى أن مدرسا مدنيا له، كان يُدرس له مادة إثارة النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المدرس تحدث معهم عن حرب أكتوبر، وكان صديقًا شخصيًا له وسأله عن بعض الأمور في المادة التي يدرسها، وسأله: ما هو أعظم إنجاز في حرب أكتوبر؟؛ فرد عليه: كان الإعداد والتحضير للحرب.

وتابع، أنه سأله بعد ذلك عن كيفية الوصول لهذه المعلومات فدله على كتاب بالعربية يحمل اسم "رحلة الساق المعلقة"، للعميد أركان حرب عادل سليمان يسري، والذي يحكي عن قصة عبوره بساقه المعلقة وتناول فيه كيف بدأت القوات المسلحة الإعداد والتدريب للحرب.

وأشار إلى أنه بعد يومين، وجد هذا الدكتور وقد قام بتصوير الكتاب، وفتح الباب وابتسم له فقال له من أين عثرت عليه، فقال له من مكتبة الكونجرس فيها كل كتب العالم، مؤكدًا أن الإعداد والتدريب لحرب أكتوبر، يدرس في كلية القادة والأركان العامة للجيش الأمريكي.

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.