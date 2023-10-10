درويش حسن: القوات الإسرائيلية استسلمت أمامنا تماما في حرب 73

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن خطة عبور الجيش المصري في حرب أكتوبر، كانت تهدف إلى إضعاف معنويات العدو واستسلامه، حيث قامت الفصيلة الخاصة به في الوحدة بحصار النقاط القوية للجيش الإسرائيلي، وتم دفع مجموعة قتال مكونة من أفراد مشاه ودبابات ومدفعية وقاذفات لهب، واستمرت هذه الفصيلة في محاصرة النقطتين القويتين للعدو إلى أن صُدرت الأوامر لمجموعة القتال بمهاجمة النقطتين على الفور.

وأضاف "درويش"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المجموعة القتالية لم تتمكن من اقتحام نقطة العدو الشمالية، كما لاقت خسائر فادحة خلال تلك العملية، وعلى الفور قام القائد اللواء بسحب هذه المجموعة، ودفع مجموعة أخرى مكانها، والتي تمكنت من الاستيلاء على نقطة قوية دون قتال، واستسلموا بشكل تام بعد ذلك.

وأوضح: "حين قامت الحرب وعربت قواتنا المصرية، أفراد القوة الجنوبية لجأوا إلى النقطة القوية الأخرى، وقاموا بتلغيم النقطة القديمة بالكامل، وكان قرار قائد المجموعة حينها ذكيًا للغاية، حين جعل جنديًا إسرائيليًا يترأس قواتنا إلى الأماكن والثغرات البعيدة عن الألغام؛ للدخول إليها بأقل خسائر ممكنة".