ورش فنية وألعاب تفاعلية للأطفال من ذوي القدرات الخاصة بفرع ثقافة أسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في مواقعه، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر أكتوبر الحالي.

وفي هذا السياق، اختتم قسم التمكين الثقافي، ورشة الأشغال الفنية المقامة لذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة في مجريس، بمركز صدفا.

الورشة أقيمت تحت شعار "بأيديهم بنعمل فن" وقامت خلالها الفنانة آيات حسين بتعريف المتدربين بالخامات المستخدمة، والهدف من الورشة، كما قدمت شرحا مفصلا عن الأشكال الفنية المنفذة.

وضمن الفعاليات المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي؛ نظم بيت ثقافة أبو تيج، يوما ثقافيا ترفيهيا في حديقة الحيوان، لعدد من الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

,بدأت فعاليات اليوم، بتفقد الحديقة، تلاه تقديم عدد من الألعاب الترفيهية والذهنية.

واختتم اليوم بتوزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مجلس مدينة أبو تيج، ومروة سلام مدير مركز الإعلام.