ربنا ينصرهم.. شيرين يحيى تدعم الشعب الفلسطيني بعد قصف غزة

حرصت المطربة شيرين يحيى، على دعم الشعب الفلسطيني، بعد قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين.

وكتبت شيرين يحيى، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إكس- تويتر سابقا- تضمنت: «‏ربنا يحفظ أهل فلسطين وينصرهم بإذن الله».

أغاني شيرين يحيى

في العام الماضي، طرحت الفنانة شيرين يحيى، أغنية جديدة بعنوان “محتاجة وقفة”، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “محتاجة وقفة” لـ شيرين يحيى، من كلمات: أمير طعيمة، الحان : محمد يحيي، توزيع : أحمد إبراهيم، ميكس وماستر : كريم عبد الوهاب، تسجيل أحمد إبراهيم.

تقول كلمات الأغنية: محتاجة مع نفسي وقفة أعيد فيها حساباتي ... خلاص مابقتش واقفة معايا على أي حد.. دي سنين مع غيري واقفة وبديهم حياتي.. دلوقتي بتبقي صدفة لو منهم شفت حد.. مجروحة لكن شكوتي لو أقولها أتعب وبداري دمعي بضحكتي ودي حاجة أصعب.