عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا ينصرهم.. شيرين يحيى تدعم الشعب الفلسطيني بعد قصف غزة

شيرين يحيى
شيرين يحيى

حرصت المطربة شيرين يحيى، على دعم الشعب الفلسطيني، بعد قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين. 

وكتبت شيرين يحيى، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إكس- تويتر سابقا- تضمنت: «‏ربنا يحفظ أهل فلسطين وينصرهم بإذن الله». 

أغاني شيرين يحيى

في العام الماضي، طرحت الفنانة شيرين يحيى، أغنية جديدة بعنوان “محتاجة وقفة”، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “محتاجة وقفة” لـ شيرين يحيى، من كلمات: أمير طعيمة، الحان : محمد يحيي، توزيع : أحمد إبراهيم، ميكس وماستر : كريم عبد الوهاب، تسجيل أحمد إبراهيم.

تقول كلمات الأغنية: محتاجة مع نفسي وقفة أعيد فيها حساباتي ... خلاص مابقتش واقفة معايا على أي حد.. دي سنين مع غيري واقفة وبديهم حياتي.. دلوقتي بتبقي صدفة لو منهم شفت حد.. مجروحة لكن شكوتي لو أقولها أتعب وبداري دمعي بضحكتي ودي حاجة أصعب.

شيرين يحيى المطربة شيرين يحيى فلسطين غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

موضوعات متعلقة

تضامنا مع فلسطين.. رامي صبري يعلن تأجيل حفلته بالأردن

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

أشرف زكي وسليمان عيد أول الحضور لعزاء محمد بطاوي | فيديو

واما يحيي حفلا غنائيا في جدة .. 13 أكتوبر

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

تعب جامد.. ماذا شعر محمد بطاوي نجم مسرح مصر قبل وفاته المفاجئة

مي فاروق تحيي حفلا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في 25 أكتوبر

نجوم الفن ينتفضون دعما لـ طوفان الأقصى.. كريم عبد العزيز: ربنا معاكم يا أبطال.. أحمد مكي: اللهم انصر إخواننا في فلسطين

ترشيحاتنا

حضانة ومعسكرات متنوعة.. مروة الرفاعي المرشحة لمجلس إدارة الزمالك تكشف خطتها| فيديو

محمد المغربي على أبواب الأهلي.. حتحوت يكشف خطة كولر لإنقاذ الدفاع

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. آية قرآنية و3 سنن نبوية

بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي مشترك لدعم إسرائيل في مواجهة حماس

البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ