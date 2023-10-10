استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر.. تريزيجيه يخوض مرانه مع المنتخب

شارك محمود تريزيجيه، ستوري من مران المنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل الجمهور مع تريزيجيه، متمنين التوفيق للمنتخب الوطني في لقاءاته القادمة.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية و تقسيمة في نهاية التدريب.