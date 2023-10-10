شهبة: مستعدة للتعاون مع أي جهة لتنفيذ مشروع توثيق نصر أكتوبر المجيد

كشفت الدكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام و صناعة الأفلام الوثائقية، أنها تلقت مكالمة من مخرج مصري مهتم بعمل فيلم سينمائي عن الممرضة سيدة الكمشوشي التي عُرضت قصتها بالندوة التثقيفية بالأيام السابقة.

وأضافت "شهبة"، خلال مداخلتها ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة سي بي سي تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن مشروع توثيق نصر أكتوبر المجيد طالما لقى قبول من الرئيس السيسي، ففي اعتقادها أن الدولة يجب أن تقرر الطريقة و الجهاز و الجهة المناسبة التي ستقوم بتنفيذ ذلك المشروع، مؤكدة على استعدادها للتعاون مع أي جهة لتنفيذ المشروع.

وضعت خطة استراتيجية مبدئية

ونوهت، إلى أنها تضع خطة استراتيجية مبدئية، و بالفعل بدأت بما تقدر عليه من التجميع، مضيفة أن تنفيذ هذا المشروع لا يمكن من خلال فرد واحد لكنه بحاجة إلى عدد من المشاركين، قائلة: "طالما الرئيس السيسي أقر و وافق على الفكرة، أعتقد أنه سيتم العهود بالأمر للتنفيذ لجهة معينة لست على علم بها لأشاركها بالتنفيذ".