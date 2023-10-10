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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الغاز الأوروبية تسجل أكبر ارتفاع لها منذ أغسطس الماضي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها في التعاملات الأوروبية بعد قرار شركة شيفرون الأميركية وقف الإنتاج في أحد حقولها، مع المخاوف من تراجع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بسبب المواجهات المسلحة الأخيرة.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، ارتفع سعر العقود الهولندية القياسية للغاز الأوروبي بنسبة 14% اليوم وهو أكبر ارتفاع يومي للسعر منذ 7 أسابيع، يأتي ذلك في حين طلبت السلطات الإسرائيلية من شركة شيفرون وقف الإنتاج من حقل تمارا  بسبب المخاوف الأمنية، في حين يستمر الإنتاج في حقل ليفياثان.

ووفق محللين دوليين فأن أغلب صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية خلال العامين الماضيين كانت تذهب إلى أوروبا.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع سعر العقود الهولندية القياسية تسليم الشهر المقبل بنسبة 11% إلى 31ر42 يورو لكل ميغاوات/ساعة بحلول الساعة الثانية و52 دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت أمستردام، كما ارتفعت أسعار الغاز في التعاملات البريطانية.

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