هشام يكن يصدم عشاق القلعة البيضاء حول بناء إستاد الزمالك

كشف هشام يكن، المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الزمالك، عن برنامجه الانتخابي الذي سيعمل على تحقيق حال نجاحه في انتخابات قلعة ميت عقبة.

وقال هشام يكن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أعد أعضاء نادي الزمالك بحل جميع المشكلات وتطوير النادي الأبيض بالفترة المقبلة".

وأضاف :" سأقوم بالتركيز على الجانب الاجتماعي وتطوير مصيف مرسى مطروح وفتحه طوال العام، مع إعادة التخطيط لبناء فرع 6 أكتوبر برسومات جديدة وإقامة ملاعب لغير الأعضاء كمشروع استثماري".

وأردف:" بناء ستاد الزمالك يحتاج 10 سنوات، و لدي مشروع رياضي استثماري لتطوير قطاع الكرة بالكامل، ويجب الاهتمام بقطاع الناشئين في الزمالك، وأتمنى وجود مساندة من الجمعية العمومية لجميع الفرق وأتمنى أن يكون المجلس القادم عند حسن الظن".