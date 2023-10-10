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منوعات

تحذيرات لمرضى القلب.. هناء براقي توضح أهم الاحتياطات عند زيارة طبيب الأسنان

هناء براقي
هناء براقي

يمكن الوقاية من العديد من أنواع أمراض القلب أو علاجها من خلال اتباع خيارات نمط حياة صحي، بينما يؤكد الخبراء على أهمية اعلام طبيب الاسنان بالتاريخ المرضي كاملا قبل تناول ادوية او تدخل جراحي لمريض القلب لتجنب أي مضاعفات لا تتحملها تلك العضلة الدقيقة التي من مسؤولياتها ضخ الدم بجميع انحاء الجسد على مدار الساعة.

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وفي حديثها الخاص لموقع صدى البلد، كشفت الدكتور هناء براقي، اخصائية جراحة الفم أن مشكلات القلب من القضايا الصحية الهامة التي يجب مراعاتها أثناء زيارة طبيب الأسنان، ويعاني العديد من الأشخاص من أمراض القلب، ومن ثم فإن تقديم العناية السنية يجب أن يكون باحتياطات خاصة، يجب على مريض القلب إعلام طبيب الأسنان بتاريخه المرضي والأدوية التي يتناولها.

 


وقالت هناء براقي أن زيارة طبيب الأسنان لمريض القلب تؤدي إلي احتمالية حدوث مشاكل قلبية مفاجئة نتيجة للتوتر أثناء العلاج، ومن المهم أن يُجري طبيب الأسنان تقييمًا دقيقًا للحالة الصحية قبل الشروع في أي عملية، ويجب مراعاة تجنب إجراءات مؤلمة أو تعبية خلال فترات تناول الأدوية القلبية الحاسمة.



تقديم رعاية صحية مثلى لمرضى القلب

وأضافت براقي  أخصائية جراحة الأسنان، أنه ينبغي تنسيق مواعيد زيارة طبيب القلب مع طبيب الأسنان للتأكد من أن العلاجات السنية لا تتعارض مع الرعاية القلبية.


واختتمت الدكتورة هناء بالتأكيد علي أهمية التواصل الوثيق بين طبيب القلب وطبيب الأسنان، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية مثلى لمرضي الأسنان المصابين بأمراض القلب.



مصر خالية من فيروس سي

وفي سياق متصل، شهدت مصر مساء امس احتفالية مبهرة لحصولها على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس "سي".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،  السيد "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة، للاحتفال بهذا الحدث الذي بدأت مصر في أولى خطواته منذ عام 2014 لتحقق فيه نجاحا مبهرا بكل المقاييس الطبية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، :" شهادة منظمة الصحة العالمية تعني أن مصر أول دولة عالميا تصل للمستوى الذهبي في التخلص من فيروس سي ".

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