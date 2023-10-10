وزيرا الخارجية الكويتي والعماني يبحثان التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

جاء ذلك، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن اللقاء تناول أيضا الموضوعات والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك، والبنود المدرجة على جدول أعماله، وبالأخص ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المذكورة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله، وعدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.