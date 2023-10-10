مندوب فلسطين في الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي خلف دمارا هائلا

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين خلف دمارا هائلا.

وقال السفير مهند العكلوك، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، إننا "نتطلع إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب حتى ينصر الشعب الفلسطيني وحتى لا يتركه وحيدا وفريسة لهذا العدوان والإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف :"لدينا 22 دولة عربية، وكل دولة إن أرادت نصرة ودعم الشعب الفلسطيني؛ عليها أن توجه سفراءها حول العالم، وبخاصة لدى المنظمات الإقليمية والدولية ليخرجوا بمجموعات عربية حتى يفضحوا هذا الاحتلال العنصري الجبان الذي يقصف المدنيين".

وأعرب مندوب فلسطين بالجامعة العربية عن تطلع بلاده إلى دعم سياسي واضح لا لبس فيه من خلال قرار الجامعة وسفراء الدول العربية حول العالم ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، مطالبا بدعم مالي، وسياسي وإغاثي لبلاده في ظل الحصار الكامل الذى تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة.