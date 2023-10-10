منتخب مصر يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مرانه الأول على استاد طحنون بن زايد في مدينة العين الإماراتية؛ استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر، المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وبطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري، بتدريبات خفيفة، كما شهد المران، بعض الجمل الفنية، وتقسيمة في نهاية التدريب.

وتواجد في مران منتخب مصر، كلا من، عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول.