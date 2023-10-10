عاجل| البيت الأبيض: مقتل 11 أمريكيًا على الأقل في إسرائيل.. ونتوقع وجود رهائن لدى حماس

أعلن البيت الأبيض أن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، عن بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، للرئيس جو بايدن/ قوله: "نعتقد أنه من المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين المحتجزين لدى حماس، ونعمل على التأكد من ذلك"، مشددًا على أن "سلامة المواطنين الأمريكيين، سواء في الداخل أو الخارج، هي أولوية قصوى وللرئيس".

وفقا للبيان، فإن واشنطن تتابع مجريات الأوضاع على الأرض فيما يتعلق باحتجاز رهائن أمريكيين، حيث قال الرئيس بايدن: "لقد وجهت فريقي للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين في كل جانب من جوانب أزمة المحتجزين، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية ونشر خبراء من مختلف أنحاء حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة المحتجزين".

وبالنسبة للمواطنين الأمريكيين الموجودين حاليًا في إسرائيل، أوضح البيان أن وزارة الخارجية تقدم المساعدة القنصلية، بالإضافة إلى التنبيهات الأمنية المحدثة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في المغادرة، ذكر البيان أن الرحلات الجوية التجارية والخيارات الأرضية لا تزال متاحة.