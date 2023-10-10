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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رصدنا 15 مجزرة.. الحكومة الفلسطينية: قوات الاحتلال تستهدف المقرات الحكومية ومنازل المواطنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية، إنّ قوات الاحتلال تستهدف المقرات الحكومية ومنازل المواطنين في غزة، موضحًا: "العدوان يتواصل بشكل كبير لليوم الثالث على التوالي ما أدى إلى كوارث جراء الاعتداء على كل قطاعات الخدمات في قطاع غزة".

وأضاف "معروف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قائد جيش الاحتلال أكد فرض حصار شامل على القطاع بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، وقبل قليل نشر جيش الاحتلال لجنوده وهم يقطعون كل الخطوط الواصلة بالمياه إلى قطاع غزة".

وتابع رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية: "هذا الواقع يفاقم من الحالة الإنسانية الصعبة ويجعلنا نتحدث عن عناوين سريعة، منها ما يتعرض بالمنظومة الصحية المنهكة جراء نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بما يزيد عن 43%، ولدينا أعداد كبيرة من الجرحى الذين يتوافدون إلى المستشفيات في أوقات واحدة جراء ازدياد الغارات الجوية لطائرات الاحتلال".

15 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال

وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية: "رصدنا خلال الساعات الماضية 15 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين على رؤوسهم دون سابق إنذار، كما أن القطاع الصحي يعاني من نقص إمدادات الكهرباء التي لا تزيد عن 4 ساعات ويتم الاعتماد على محطات توليد الكهرباء وهي لا تغني عن الخطوط التي كانت تزود قطاع غزة بالكهرباء".
 

قوات الاحتلال فلسطين سلامة معروف غزة القاهرة الإخبارية

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