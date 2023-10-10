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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس قبل تناوله| الكركديه يعرض صحتك للخطر.. هل أنت من هذه الفئات

الكركديه
الكركديه

الكركديه هو نوع من الشاي المصنوع من زهور نبات الهِبِسكوس الشائعة في بعض البلدان، وعادةً ما يُعتبر آمنًا للاستهلاك، ويتمتع بفوائد صحية محتملة، ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي يجب نصحها بتوخي الحذر عند تناول الكركديه، وتشمل تلك الفئات- وفقا لما نشره موقع “هيلثي”- ما يلي:

1. الحوامل: قد يؤثر تناول كميات كبيرة من الكركديه على مستويات الاستروجين والبروجستيرون، وقد يكون له تأثير محتمل على الحمل والنمو الجنيني. لذا، ينصح النساء الحوامل بتجنب تناول الكميات الكبيرة من الكركديه والاقتصار على تناوله بكميات معتدلة.

2. الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم: يُعتبر الكركديه منبهًا طبيعيًا ومنشطًا للجهاز العصبي، وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى انخفاض ضغط الدم. لذا، ينصح لأولئك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بالحذر عند تناول الكركديه ومراقبة ضغط الدم بانتظام.

3. الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة: الكركديه قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل الأدوية المدرة للبول وأدوية ضغط الدم وأدوية تخفيض السكر في الدم. ينصح لأولئك الذين يتناولون أدوية معينة باستشارة الطبيب قبل تناول الكركديه للتحقق من عدم وجود تداخلات دوائية غير مرغوب فيها.

ومع ذلك، يجب أن يتم تناول الكركديه بشكل معتدل ومتوازن كجزء من نظام غذائي صحي، وفي حالة وجود أي مخاوف أو استفسارات، يُنصح بالتشاور مع الطبيب أو أخصائي التغذية.

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