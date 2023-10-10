طبيب يكشف حقيقة ظهور علامة غير متوقعة في الشعر تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول| خاص

قال الدكتور مصعب إبراهيم، أخصائي الجهاز الهضمي، إنه لا توجد علامة محددة في الشعر تشير بشكل مباشر إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وعادةً ما يتم اكتشاف ارتفاع الكوليسترول عن طريق فحص الدم لقياس مستويات الكوليسترول والكلي والكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (HDL) والدهون الثلاثية.

وأوضح الدكتور مصعب إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، قد يكون بسبب عوامل، مثل الوراثة، ونمط الحياة غير الصحي (مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، والنشاط البدني المحدود، والتدخين)، وبعض الحالات الطبية، مثل “السمنة، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم”.

وأشار الدكتور مصعب إبراهيم، إلى أن من الأعراض التي يمكن أن تكون مرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم على المدى الطويل؛ هي تشكُّل البقع الصفراء الناعمة حول العينين، ولكن هذه البقع لا تظهر في الشعر.

وأضاف الدكتور مصعب إبراهيم، إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول الخاصة بك؛ يُنصح بإجراء فحص دوري لمستويات الكوليسترول، والتشاور مع الطبيب؛ لتقييم الحالة، وتوجيهك بشأن العلاج والإجراءات اللازمة.