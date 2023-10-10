هل اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الآباء؟.. الإجابة مفاجأة

يمكن أن يُصاب الآباء بـ اكتئاب ما بعد الولادة، على الرغم من أن الاكتئاب ما بعد الولادة شائع بين النساء، إلا أنه يمكن أيضًا أن يؤثر على الآباء.

ووفقا لما نشره موقع “هيلثي”، فإن الاكتئاب ما بعد الولادة ينتشر لدى الآباء أيضًا باسم "اكتئاب الآباء" أو "اكتئاب الرجال بعد الولادة".

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 10٪ من الآباء يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة في الأشهر الأولى بعد ولادة طفلهم، ويمكن أن تشمل الأعراض المشتركة لاكتئاب ما بعد الولادة عند الآباء، ما يلي:

1. الحزن المستمر أو الشعور بالكآبة.

2. القلق أو الاضطراب.

3. فقدان الاهتمام أو السعادة في الأنشطة التي كانت تستمتع بها سابقًا.

4. الشعور بالتعب أو الإرهاق.

5. زيادة أو انخفاض الشهية.

6. الاضطراب في النوم، مثل الأرق أو النوم المفرط.

7. صعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات.

8. الشعور بالذنب أو القيمة الذاتية المنخفضة.

9. الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار.

يعتبر الدعم العاطفي والاجتماعي المناسب من الشريك والأصدقاء والاطمئنان والاهتمام بالرعاية الذاتية والمساعدة المهنية من الأطباء والمعالجين النفسيين؛ أمورًا مهمة، لمساعدة الآباء على التعامل مع اكتئاب ما بعد الولادة.

وإذا كنت أو شريكك تعانيان من أعراض الاكتئاب ما بعد الولادة؛ فمن المهم مراجعة الطبيب، لتقييم الحالة، ومنح على العلاج والدعم المناسبين.