عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة تونسية: يجب تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة

وزيرة البيئة التونسية
وزيرة البيئة التونسية ليلى شيخاوي

أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى شيخاوي، ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة الفعّالة في جهود تقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة العربية السعودية الممتدة ما بين 9 و10 أكتوبر- حيث استعرضت خلاله السياسة المناخية التي تنتهجها الدولة التونسية ودورها في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة. 

وتعكس المشاركة التونسية في هذا الحدث مدى الالتزام بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة والتصدي لتحديات تغير المناخ. 

يذكر أن هذا الأسبوع يهدف إلى مناقشة التحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعيًا وقياس مدى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، التي تهدف للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، بحيث يمكن أخذها بالاعتبار ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيُقام في شهر نوفمبر. 

ويشار إلى أن أسبوع الشرق الأوسط للمناخ يعتبر مناسبة مهمة للتبادل الفكري والخبرات بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية للتعامل مع أزمة تغير المناخ، وتشجيع الابتكار في مجالات البيئة والاستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

بوريل: المفوضية الأوروبية لن تعلق مدفوعات المساعدة المستحقة للفلسطينيين

إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1000 شخص

زيزو يشارك في معسكر منتخب مصر بالإمارات| شاهد

إسرائيل تقصف الموتى.. غارات عنيفة تهدم مقبرة وبرجا سكنيا ومسجدين في غزة

مسئولة البنتاجون تطالب الكونجرس بضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا

صفر هامش ربح لهذه السلع.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ