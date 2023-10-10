لبحث استضافة المملكة لـ«إكسبو 2030» والمشاريع التمويلية.. كواليس لقاء الرئيس الموريتاني بوفد سعودي

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدا من المملكة العربية السعودية، برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب.

وأكدت الرئاسة الوريتانية أن المباحثات تناولت التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع به نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال الوزير السعودي إنه التقى الرئيس الغزواني ومجموعة من الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منوها بالتوافق على كافة الملفات.

وأضاف أن الجانبين ناقشا جميع المشاريع التمويلية، وهناك مشاريع سيعلن عنها قريبا، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فهناك توافق تام حولها.

وأكد أن الرئيس الموريتاني جدد دعمه لملف استضافة المملكة لإكسبو 2030، معربا عن تطلعه إلى مشاركة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.