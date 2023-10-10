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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير منطقة مصر القديمة بشرم الشيخ

صدى البلد

تابع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، آخر مستجدات أعمال تطوير منطقة مصر القديمة بمدينة شرم الشيخ، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال جولة ليلية أجراها المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء.

وأعلن المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء- في بيان- أن المحافظ أكد أن منطقة مصر القديمة إضافة جديدة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بمدينة شرم الشيخ، ضمن أعمال تطوير منطقة السوق القديمة، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

وخلال الجولة، تابع محافظ جنوب سيناء أعمال التشغيل التجريبي لساحة انتظار السيارات أمام مدخل السوق القديمة بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الساحة- ضمن منظومة الساحات الذكية- تعد الأولى من نوعها داخل المحافظة، وستوفر المنظومة لاحقا- عند التشغيل الكامل لها- تجربة رقمية متطورة، تشمل حجز ومعرفة الأماكن المتوفرة، والدفع رقميا عبر الإنترنت (أونلاين)، أو بأي بطاقة بنكية، بأحدث أجهزة قبول المدفوعات المؤمنة.

كما تفقد المحافظ -خلال الجولة- أحد المواقع المقترحة في محيط قصر ثقافة شرم الشيخ، لإقامة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 12 إلى 22 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.

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