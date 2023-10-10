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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الجزائري للفصائل الفلسطينية: توحيد قيادتكم يحقق الاستقلال لدولة فلسطين

صالح قوجيل
صالح قوجيل

دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان)، صالح قوجيل، الفصائل الفلسطينية، إلى توحيد قيادتهم، والتحدث بصوت واحد؛ لتحقيق استقلال دولة فلسطين.

وأوضح قوجيل، في ختام جلسة علنية، تم تخصيصها للتصويت على 3 مشاريع قوانين حول عدة قطاعات اقتصادية، أنه "جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث على التوالي، نلح على الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد القيادة والتحدث بصوت واحد".

واعتبر أن توحيد القيادة ولم الشمل الفلسطيني يعد "المنفذ الوحيد والأوحد لتحقيق استقلال فلسطين"، مناشدا المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل "تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري التذكير بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للشعب الفلسطيني.

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