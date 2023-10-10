البيت الأبيض: من السابق لأوانه معرفة تأثير هجمات حماس على المحادثات الإسرائيلية العربية

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في غزة على المحادثات الإسرائيلية العربية الجارية لتطبيع العلاقات.



وأضاف كيربي يوم الاثنين 'من السابق لأوانه القول إننا أوقفنا هذا... لن أذهب إلى حد القول إننا تخلينا عنه أو ليس لدينا أي اهتمام بمواصلته'. .



ولا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وباقي الدول العربية ليس مفيدًا فحسب، بل للشعب الأمريكي ولكل شخص آخر في الشرق الأوسط، وهناك كل النية لمواصلة تشجيع هذه العملية. وقال كيربي، حيث يمكن أن يحدث التطبيع.

واندلعت الأعمال العدائية حول قطاع غزة لليوم الثالث، حيث أفادت التقارير أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من ألف شخص من طرفي الصراع.

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا عاجلا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في موسكو اليوم الاثنين لبحث التصعيد في قطاع غزة والحل المحتمل للأزمة.

وفي 7 أكتوبر، أطلقت حركة حماس الفلسطينية وابلاً من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتسللت إليها عن طريق البر والبحر وحتى بالطائرات الشراعية، وحاصرت حراسة الجيش الإسرائيلي.

وحظيت هذه الخطوة المفاجئة التي تهدف إلى 'تحرير الأراضي الفلسطينية' بتأييد العديد من دول الشرق الأوسط بينما حذرت دول أخرى من ضبط النفس وحثت على وقف إطلاق النار الفوري.

وشنت الحكومة الإسرائيلية عملية السيوف الحديدية من أجل طرد حماس واستندت إلى المادة 40 من القانون الأساسي، والتي تعني بحكم الأمر الواقع إعلان الحرب.