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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| عيد ميلاد محمد منير.. غادة عبد الرازق بـ البرنص.. ورسالة تامر حسني لفلسطين

أخبار الفن
أخبار الفن

عيد ميلاد محمد منير.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: غادة عبد الرازق بـ البرنص، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

رسالة تامر حسني لفلسطين بعد القصف على غزة

دعم الفنان تامر حسني، فلسطين بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل الاحتلال.

وكتب عبر انستجرام: “اللهم انصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم في أشد حاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك”.

 

بالبرنص.. غادة عبد الرازق في ظهور جريء من باريس

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صوراً تستعرض فيه جمالها بأحدث ظهور عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت أثناء تواجدها في باريس، تضع الميك اب بالبرنص في إطلالة خطفت الأنظار.

 

مي عز الدين توجه رسالة لـ أمير كراره في عيد ميلاده| شاهد

هنأت الفنانة مي عز الدين، الفنان أمير كراره، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت مي عز الدين، صورة تجمعها بأمير كراره، وعلقت عليها: “كل سنة وأنت طيب يا طيب يا كبير يا باشا مصر يا غالي”.

 

في عيد ميلاد الكينج.. قصة خطوبة محمد منير ونجلاء بدر

يوافق اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، فيبلغ اليوم عامه الـ69، إذ يوافق تاريخ ميلاده عام 1954.

وبدأ الكينج محمد منير رحلته الفنية مع الفن من الفن النوبى وبجلسات كان يحضرها باستمرار تجمعه بعملاقة الفن النوبي، وهم زكي مراد الشيوعي وعبد الرحيم منصور وأحمد منيب الذى تبنى موهبته وظل يدربه على أداء الألحان النوبية إلى أن بدأ فى الغناء.

 

في عيد ميلادها.. تعرف على ابنة شيرين الفنانة المعروفة

يوافق اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة شيرين، التي أكملت اليوم عامها الـ62، إذ ولدت في مثل هذا اليوم  عام 1956، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

 

في عيد ميلاده.. قصة طرد أمير كرارة من التصوير بسبب عادل إمام

يحتفل اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده الـ 46، إذ ولد في مثل هذا اليوم بحي مصر الجديدة، عام 1977.

قبل 3 سنوات، قال الفنان أمير كرارة، إن الموقف الذي لا يستطيع نسيانه هو عندما كان في بداية حياته ويقوم بعمل مشهد صغير أمام النجم عادل إمام وشعر بالارتباك، فقام المخرج بطرده من لوكيشن التصوير أمام الجميع.

 

عيد ميلاد الكينج.. قصة غناء محمد منير في الحمام بعد وفاة والدته

يوافق اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، فيبلغ اليوم عامه الـ69، إذ يوافق تاريخ ميلاده عام 1954.

في منتصف شهر يونيو الماضي، أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير ليلة الجمعة 16 يونيو 2023، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

محمد منير غادة عبد الرازق تامر حسني مي عز الدين نجلاء بدر شيرين أمير كرارة

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