"الأهرام": حل القضية الفلسطينية ليس أمنيًا وإنما سياسي بالأساس

ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه لا شك في أن الجولة الحالية من المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تختلف عما سبقها من جولات، في ظل تزايد أعداد القتلى والجرحى، وفي ظل تعقد وتشابك المواجهات على الأرض، والاتجاه نحو مزيد من التصعيد الذي يحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

التصعيد يهدد استقرار المنطقة

وأوضحت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "التصعيد يهدد استقرار المنطقة"- أنه لا شك في أن غياب الأفق السياسي وحالة الجمود التي تعيشها عملية السلام منذ سنوات، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، سواء انتهاك المقدسات الإسلامية في القدس واقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتشددين أو استمرار الاستيطان الذي يخالف القانون الدولي، في القدس والضفة الغربية، كلها عوامل ومدخلات أدت إلى حالة الانفجار الحالية التي تنذر بمزيد من التصعيد.

وأكدت الصحيفة أنه لذلك من المهم الاحتكام إلى صوت العقل والحكمة وضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد بكل أشكاله لأن العنف سيولد المزيد من العنف والذي يدفع ثمنه بالأساس المدنيون الأبرياء، كما أن المراهنة على منطق القوة العسكرية لن يحقق أية أهداف، فحل القضية الفلسطينية ليس أمنيا وإنما سياسي بالأساس.