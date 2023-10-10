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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": التحركات المصرية مستمرة لدفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن كافة الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ودعم كل الوسائل والسبل السلمية لإنهاء كافة الأزمات وتضافر كل الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

أمن واستقرار المنطقة

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "أمن واستقرار المنطقة" - أنه في هذا الإطار جاءت الاتصالات الرئاسية مع: الأطراف الدولية والإقليمية لمواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق وتعزيز جهود التهدئة، ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن مصر حريصة دومًا على إرساء ودعم كل سبل الأمن والاستقرار ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم بأسره، وحريصة كل الحرص على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع كافة الدول بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر وضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف وحماية حياة المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشددت الصحيفة على أن التحركات المصرية مستمرة في هذا الصدد لتوحيد الجهود وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار وصولًا إلى دفع جهود السلام العادل والشامل.

ح م ز/ م م ر/ع م ق

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