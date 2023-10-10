مقتل نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال.. بيان مهم لحركة الجهاد

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مجموعة من مقاتليها الأبطال في سرايا القدس، تمكنت، من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة.



وذكرت الحركة في بيان لها قائلة : نفذت المجموعة اشتباكاً مسلحاً من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين صهيونيين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة خمسة من الجنود بجراح مختلفة.

وقالت كذلك : وقد ارتقى، خلال العملية إثنان من مجاهدي سرايا القدس، هما: حمزة حسن موسى (فاروق) مواليد 2002 من مخيم البرج الشمالي و رياض محمد قبلاوي (أبو يزن) مواليد 1999، من مخيم عين الحلوة.

واتمت الحركة بيانها قائلة : إننا إذ نزف إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية ارتقاء مجاهدينا، فإننا نؤكد جهوزيتنا الكاملة، في كل الساحات، واستمرارنا في مواجهة العدو دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا.