بينهم قادة كبار.. صحيفة عبرية تنشر أسماء 130 من قتلى قوات الاحتلال

سمحت الرقابة العسكرية بالاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، بنشر أسماء عشرات الجنود الذين قتلوا في الاشتباكات التي خاضها مع مقاتلين المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة خلال اليومين الماضيين.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أسماء 130 ضابط وجندي في جيش وشرطة الاحتلال من بينهم قادة كبار في التشكيلات العسكرية والاستخباراتية، وتشتمل القائمة على أسماء 96 جندي من الجيش، و 34 شرطيا، وتضم ضباطاً وعناصر في الوحدات الخاصة والمهام الاستخباراتية.

وأضافت الصحيفة إن عدد القتلى الكلي قد يتجاوز ألف قتيل وذلك مع استمرار تمشيط مناطق الغلاف والبحث عن جثث القتلى.