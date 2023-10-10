طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عناصر الدفاع المدني أثناء إخماده للنيران

ذكرت وكالة صفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف عناصر الدفاع المدني أثناء اطفائهم للحرائق المشتعل حيث تم إصابة 5 من عناصر الدفاع المدني جراء استهدافهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم إطفاء الحريق المشتعل في مصنع مواد تنظيف بالمنطقة الصناعية شرق مدينة غزة.

كما ذكرت الوكالة ذاتها بأن زوجة المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم استشهدت خلال قصف الاحتلال منزل عائلتها في بني سهيلا جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس استشهاد المجاهدين حمزة موسى ورياض قبلاوي منفذي عملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي على حدود لبنان.

