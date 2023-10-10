تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و615 شاحنة و 516 سيارة.. فضلا عن وصول وسفر 950 راكبا بموانئها.



وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و316 شاحنة و488 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و299 شاحنة و 28 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة ثلاث سفن "بوسيدون اكسبريس والحرية وأمل"؛ كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث وهي "آيلة وبريدج وسينا".



كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN على متنها 360 سيارة قادمة من جدة.