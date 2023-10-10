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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: اتصالات قادة العالم تعكس الثقة في قدرة مصر على تهدئة الفلسطينيين والإسرائيليين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعتبر المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الاتصالات الهاتفية المكثفة التى تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من زعماء وقادة العالم وذلك لبحث تهدئة الأوضاع المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي منذ بداية الأزمة بمثابة دليل قاطع على الثقة العالمية الكبيرة فى مصر ودورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضية السلام بالشرق الأوسط بصفة خاصة.

وأشاد " سعد الدين " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بتأكيد الرئيس السيسى لزعماء وقادة العالم على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة مؤكداً الأهمية الكبيرة لاستعراض الرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم للتحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 

وقال المستشار أحمد سعد الدين : إن اشادة زعماء وقادة العالم بالدور التاريخى لمصر فى هذا الملف يؤكد للعالم كله حرص مصر الكبير على انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة مطالباً من المجتمع الدولى الأخذ برؤية مصر لانهاء هذا الصراع والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى.

السيسي فلسطين إسرائيل غزة البرلمان النواب

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