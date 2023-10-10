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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين الرابط مع الضفة الغربية المحتلة

صدى البلد

أعلن الأمن العام الأردني ،اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وقال الأمن العام الأردني في بيان الصادر اليوم ، أنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة بدءاً من اليوم.

ووصلت أعداد الشهداء في فلسطين اليوم إلى 704 شهيد والألاف من المصابين في غلاف غزة.

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حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب، جراء اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة والغربية.

وارتقى من بينهم 5 شهداء اليوم، الثلاثاء، منهم صحفيون في قصف إسرائيلي استهدف برج حجي غرب مدينة غزة.

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