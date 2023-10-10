إنجاز جديد.. رئيس أكاديمية الشرطة: افتتاح مجمع ميادين التدريب الفني الأمني

قال اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة: “يأتي حفلنا اليوم في خضم مكتسبات وإنجازات حققتها أكاديمية الشرطة، والتي لم تكن لتتحقق إلا من خلال استراتيجية أمنية معاصرة وضعتها وزارة الداخلية بحرص وعناية، لتخريج ضباط على أعلي درجة من الاستعداد لحماية الوطن”.

وأضاف اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته اليوم بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، أنه استكمالا لمسيرة الأكاديمية في تحديث وتطوير برامجها، تم إنشاء مجمع التدريب التكتيكي بالكلية العام الماضي".

وتابع اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، أن هذا العام شهد إنجازا جديدا وهو إفتاح مجمع ميادين التدريب الفني الأمني الذى تم تضمينه العديد من الميادين المستحدثة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.