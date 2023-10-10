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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحث إنشاء مصنع للأتوبيسات الكهربائية والشاحنات في مصر بالتعاون مع بيلاروسيا

لقاء اليوم
لقاء اليوم

استقبل الفريق مهندس  كامل الوزير– وزير النقل  سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة ؛لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة ، وحضر اللقاء رئيسي  الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري

في بداية اللقاء رحب وزير النقل  بسفير بيلاروسيا بالقاهرة مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الصديقين وأن وزاره النقل ترحب بالتعاون مع الشركات البيلاروسية المتخصصة في مجال النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، ومن جانبه اكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة على سعادته البالغة بزيارة وزارة النقل في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

ثم تباحث الجانبان حول عدد من المشروعات التي يمكن ان تمثل انطلاقه قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل  حيث تم مناقشة التعاون بين الجانب البيلاروسي والقابضة للنقل البري والبحري والقابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بأحدث المعدات ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة  أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات بهما لنقل الخبرة الى المهندسين والفنيين المصريين وتحويل الورش الى مراكز صيانة كبرى لتدعيم اسطول الشاحنات بالشركتين بالإضافة الى التعاون في إقامة مصنع في مصر في برج العرب بالإسكندرية لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع.

كما تم التباحث حول اهتمام الشركات البيلاروسية في التعاون مع الجانب المصري في مجال انتاج الاتوبيسات الكهربائية ، حيث اكد الوزير ان هناك عدد كبير من الشركات المصرية الوطنية التي تنتج الاتوبيسات بمختلف أنواعها في مصر  مثل MCV وقسطور وغبور وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة ويمكن للجانب البيلاروسي ان يتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال إما عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال التي  تتيح خطوط انتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانعها او التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الاتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية وفق احدث معايير الجودة العالمية؛  ليكون قاعدة للانطلاق للسوق الافريقي والخارجي.

وأكد وزير النقل إن الوزارة تتخذ كافة الخطوات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب.

وأضاف أن هذا  النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، وأضاف أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات ، كما بحث الجانبان اهتمام الشركات البيلاروسية بإنشاء مركز للحبوب في احد الموانئ المصرية ( شرق بورسعيد او الدخيلة او جرجوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية وخاصة وان مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لأفريقيا.

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