وفاة صادمة لعالمة قبل عامها الـ30.. طورت أدوية أقوى من المضادات الحيوية

غيب الموت العالمة الشابة كيرستي سميتين التي كان لها دور ريادي في إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص الذين يعانون من العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” تعد وفاتها خسارة كبيرة لمجال تطوير المضادات الحيوية ومكافحة مقاومة الميكروبات.

كانت سميتين مؤسسة شركة MetalloBio والرئيس التنفيذي لها، معروفة بتطويرها لمضادات حيوية جديدة تستهدف مقاومة الميكروبات، وهو تحدي صحي حقيقي يواجه العالم.

وتم اختيار سميتين ضمن قائمة فوربس لأفضل 30 شخصًا تحت سن 30 عامًا في أوروبا، مما يؤكد تميزها وتأثيرها في مجال عملها.

وتوفيت سميتين عن عمر 29 عامًا بسبب السرطان، وتم تشخيصها بساركوما وعائية قلبية في وقت متأخر من يناير، وقد خاضت معركة شجاعة ضد المرض، وكان لديها إرادة قوية واهتمام كبير بمساعدة الآخرين.

أدوية أقوى من المضادات الحيوية

أعرب شقيقها مات سميتين عن فخره بكيرستي وبما حققته خلال حياتها القصيرة. وأشار إلى أنها اختارت هذا المجال لأنها رأت فيه الفرصة لتحقيق تأثير كبير وإنقاذ الأرواح. كانت ملتزمة جدًا بمساعدة الأشخاص وتحسين حياتهم.

على الرغم من رحيل سميتين، تواصل شركة MetalloBio عملها على تطوير مضادات حيوية جديدة. تعتبر مقاومة مضادات الميكروبات أولوية عاجلة للصحة العالمية، ويعمل الفريق المتبقي في الشركة على تحقيق تقدم ومواصلة مساهمتها في مكافحة هذه المشكلة العالمية.

وأضافت سوخي سميتين، زوجة شقيق كيرستي وزوجة شقيقها مات: "كان عملها هو شغفها، وكانت تعمل حتى أثناء خضوعها للعلاج الكيميائي.