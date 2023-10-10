الشعر في ذقنها منذ سن التاسعة| إمرأة بلحية سميكة.. والسبب غريب!

كورال ريناي، البالغة من العمر 30 عاماً، هي امرأة تعاني من ظهور شعر في ذقنها يضاهي لحية الرجال منذ أن كانت في عمر التاسعة اضطرتها إلى حلاقتها بشكل يومي حتى لا تتعرض للتنمر والإيذاء النفسي من قبل الآخرين.

أما الآن، قررت كورال عدم حلق لحيتها مرة أخرى وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المحيطين بها ومتابعيها على موقع التيك توك حيث نشرت الفتاة صورًا لها بلحيتها الطويلة.

كورال وصديقها إلياس

مرض شائع بعرض نادر الحدوث

وفقًا لموقع ديلي ستار، صرحت كورال أن سبب لحيتها السميكة هو معاناتها من مرض متلازمة المبيض متعدد الكيسات (تكيس المبايض PCOS) الذي يسبب مستويات غير طبيعية من الهرمونات في الجسم، كما أنها أمضت ما يقرب من عقدين من الزمن تشعر بالخجل وتقوم بقص شعر وجهها منذ سن الثانية عشر لتتخلص من مظهرها.

وأشارت كورال، إلى أنها توقفت الآن عن حلاقة لحيتها لأنها أصبحت أكثر ثقة بنفسها كما أنها تشعر بألم شديد كل يوم عند حلاقتها بسبب بشرتها الحساسة. مؤكدة أن صديقها إلياس الذي يبلغ من العمر 25 عام معجب بها ويحبها هكذا وهو ما منحها ثقة أكثر لتترك عادة حلق اللحية!