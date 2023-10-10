مهرجان المو.ت بصحراء النقب .. ماذا فعلت بهم حماس



تعرض موقع المهرجان الموسيقي في صحراء النقب إلى هجوم مفاجئ من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فجر السبت، يلفظ المزيد من الجثث، وتم العثور علي ما لا يقل عن 260 جثة في الموقع.





انتشرت مقاطع فيديو جديدة لمكان الحفل هذا الذي أقيم في منطقة زراعية ريفية بالقرب من حدود غزة، تظهر حجم الخراب الذي حل فيه بعد يومين على الحادث الذي احتجز فيه العشرات من الأسرى أيضا.





كما اختطف المقاتلون بعضا من رواد الحفل أثناء فرارهم من "كيبوتس رعيم " بالقرب من غزة وأظهرت لقطات مصورة عشرات الأشخاص يركضون في الحقول وعلى الطريق مع سماع أصوات أعيرة نارية.





ولا يزال مصير المئات ممن شاركوا فيه مجهولاً، وسط توقعات بأن يكون بعضهم أسر أو اختبأ خوفاً من "المسلحين" ولا يزال.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.