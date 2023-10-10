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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لص يسرق عدادات المياه بمنشأة ناصر

المتهم
المتهم

ألقى رجال مديرية أمن القاهرة ، القبض على عاطل تخصص فى سرقة عدادات المياه بمنشأة ناصر .

وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من سباك مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه.

وبالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات  بأسلوب "الفك" ، واقر بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات, وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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