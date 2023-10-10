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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر اختفاء سلاح الجو .. لماذا لم يتدخل الطيران الإسرائيلي في غزة؟

صدى البلد

تعرضت الأوساط الإسرائيلية لحالة من الصدمة، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، بسبب غياب سلاح الجو الاسرائيلي ساعتين يوم العملية.
 


 وبدأت العملية السبت الماضي، عبر هجومٍ صاروخي واسعِ النطاق شنّته الفصائل الفلسطينية برا وبحرا وجوا، موجّهة آلاف الصواريخ نحو مختلف البلدات والمدن الإسرائيلية من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق.


كما اقتحم مقاتلين فلسطينيين براً مناطق إسرائيلية عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وأيضاً طائرات شراعية، ودون أي إنذارات مسبقة.

السبب الأبرز في غياب دور سلاح الجو الإسرائيلي الذي لم يحرّك ساكناً على الرغم من مرور ساعتين على عملية القصف، وتبين أن سلاح الجو هذا كان مغيباً أصلاً

أما السبب الثاني، فيكمن بأن إسرائيل فقدت خاصية التجسس على اتصالات حركة حماس التي لطالما تمتعت بها، فالحركة استعملت يوم العملية موجات لا تدري عنها إسرائيل أي شيء

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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