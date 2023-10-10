بمشاركة نسائية متميزة.. شاهد| عروض ميدان الجبال في حفل تخرج طلاب الشرطة

قدم خريجي كلية الشرطة من طلاب وطالبات ، عروضا متميزة ومنها عروض ميدان الجبال بأداء مبهر ومحترف، والذي يعبر عن مدى استعدادهم لتحمل مسئولية ما هو قادم من مواجهة أي خصوم وحماية الوطن من المخاطر.



وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.