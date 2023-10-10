في لوحة تدريبية.. عروض قتالية لخريجات أكاديمية الشرطة

قدمت خريجات أكاديمية الشرطة في احتفالية تخريج دفعة جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عروضا قتالية متميزة في لو حة تدريبية، ينبع منها احترافية شديدة وتمكن غير مسبوق في المهارات القتالية .



وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.