كلية علوم الأزهر بأسيوط تفوز بالمركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فاز المشروع المقدم من الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، بالمركز الأول في فئة المشروعات بعنوان: (الإنتاج الذاتي للغذاء باستخدام إكوابونيك ذكية صديقة للبيئة) والذي يقدم حلولًا عملية وواقعية لمشكلة الغذاء في مصر من خلال استزراع سمكي مستدام.

جاء هذا تأكيدًا على تميز وريادة كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، وإسهامًا في جهود الدولة المصرية الرامية إلى إيجاد تنمية مستدامة للوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة، وإيمانًا ودعمًا من مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي؛ للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050م؛ .

كما فاز أيضًا الدكتور عبد العزيز أبو رية بالمركز الأول فى فئة المبادرات بعنوان: (ابتكار نوع جديد من أجهزة تخزين الطاقة) والذي يقدم حلولًا فاعلة لتدوير المخلفات البلاستيكية.