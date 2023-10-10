البيت الأبيض يضيء باللونين الأزرق والأبيض تضامنا مع الاحتلال

أضاء البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي باللونين الأبيض والأزرق دعما لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وأظهرت إضاءة البيت الأبيض علم إسرائيل في تجاهل تام للشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال.

وعبر البيت الأبيض عن دعمه التام للاحتلال مبررا أفعالها وواعد بارسال أسلحة إلى إسرائيل وحاملة طائرات.



وأكد الرئيس جو بايدن مقتل 11 أميركيا على الأقل في الأراضي المحتلة.



وقال بايدن أمس في بيان أصدره البيت الأبيض: ”للأسف، نعلم الآن أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا كانوا من بين القتلى، والعديد منهم استقروا في إسرائيل”.

وتعليقا على الرهائن، قال بايدن: ”لقد وجهت فريقي للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر خبراء من مختلف أنحاء حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن”. ”.

كما أدان الرئيس السابق باراك أوباما الهجوم الفلسطيني على إسرائيل ودعا إلى ”سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وكتب أوباما في بيان ”يجب على جميع الأميركيين أن يشعروا بالرعب والغضب من الهجمات الإرهابية الوقحة على إسرائيل وذبح المدنيين الأبرياء”.

وأضاف: ”إننا نحزن على الذين ماتوا، ونصلي من أجل العودة الآمنة لأولئك الذين تم احتجازهم كرهائن، ونقف بشكل مباشر إلى جانب حليفتنا إسرائيل، وهي تعمل على تفكيك حماس”.

وتجاهل أوباما تماما الضحايا من الفلسطينيين ولم يبدى أي رد على العدوان الإسرائيلي.