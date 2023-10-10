المعركة ستستمر طويلا.. بيان جديد من جيش الاحتلال يكشف أخر التطورات في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف 2000 هدف حتى الآن وقتل المئات من مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ووفقا لشبكة "العربية"، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن قواتهم تسيطر بشكل كامل على غلاف غزة.

وتابع: "تقييمنا هو أن المعركة ستستمر لوقت طويل"، متعهدا بملاحقة مقاتلي حماس حيث لاي وجد مكان للاختباء.

وأضاف: "لم نسجل أي تسللات جديدة عبر السياج مع غزة خلال الليلة الماضية"، مشيرا إلى أن هناك أوامر بإطلاق النار على كل من يقترب من السياج الحدودي مع غزة.

و كشف المتحدث ، أن جيش الاحتلال يبني جدارا حديديا من الدبابات والمقاتلات والمروحيات في محيط غزة.

وأكد: "أكملنا إخلاء المدن والكيبوتس في غلاف غزة"، مشددا على أنهم سيصلون إلى كل مكان في القطاع.

وأشار إلى أنه ليست هناك أحداث غير اعتيادية على الجبهة الشمالية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مقاتلو حركة المقاومة "حماس" ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال دانيال هاجاري، في تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.