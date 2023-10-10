الجيش الإسرائيلي: نعتبر غلاف غزة منطقة حرب

أعلن الجيش الإسرائيلي ، سيطرته وبشكل كامل على غلاف غزة مشيرا الي أنه تم قصف 2000 هدف حتى الآن وقتلنا المئات من مسلحي المقاومة الفلسطينية حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي ، أنه لم يتم تسجيل أي تسللات جديدة عبر السياج مع غزة خلال الليلة الماضية بحسب قناة الحدث.

وتوقع الجيش الإسرائيلي ان تستمر المعركة لوقت طويل متعهدا بملاحقة مسلحي حماس وانه ولا مكان للاختباء حيث ستصل قواته إلى كل مكان في غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي ، أن الاشتباكات مستمرة في غلاف غزة ونعتبرها منطقة حرب مشيرا إلى أنه تم إخلاء المدن والكيبوتس في غلاف غزة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر لكل عناصره بإطلاق النار على كل من يقترب من السياج الحدودي مع غزة.

وأكد جيش الاحتلال ، أنه يتم بناء جدارا حديديا من الدبابات والمقاتلات والمروحيات في محيط غزة.

كما نفي الجيش الإسرائيلي وقوع أي أحداث غير اعتيادية على الجبهة الشمالية.