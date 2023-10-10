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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 10-10-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.
أسعار الخضراوات اليوم.

وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيه للكيلو بتراجع جنيها عن سعر أمس، والبطاطس إلى 14.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 18.5 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 12 جنيها للكيلو بتراجع جنيهان عن الأمس، والجزر بدون عروش 20 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا الخضراء فسجّلت 17 جنيها للكيلو كأعلى سعر بتراجع 4 جنيهات عن الأمس.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة
ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 6.50 جنيه للكيلو ، والرومي بـ 3.50 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 6 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 12 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات، والألوان 33 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 4.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 14 جنيها، و البامية 4.5 جنيه، والثوم 35 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 6 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 10 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 20 جنيها، و المانجو الزبدية 31 جنيها، و المانجو العويس 60 جنيها.

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